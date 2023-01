Diogo Gonçalves explica saída do Benfica: «Chegou a hora de um novo desafio»

Depois de uma longa ligação que se tinha iniciado nos escalões de formação, Diogo Gonçalves desvinculou-se em definitivo do Benfica, para seguir carreira agora ao serviço dos dinamarqueses do Copenhaga , com quem assinou por quatro anos. Ao site oficial do clube, o extremo português explicou a sua opção e deixou elogios àquilo que viu e ouviu do emblema nórdico."Tive anos muito bons no Benfica, mas chegou a hora de um novo desafio. Ao longo dos anos o Copenhaga ganhou estatuto na Europa como um dos clubes mais respeitados. Apresentaram-me os seus planos para mim e tive um bom e aberto diálogo com o Jacob Neestrup e o Peter Christiansen. Deram-me a impressão de um clube forte e ambicioso, que quer ganhar títulos e jogar com os melhores. Vi imensos vídeos da equipa e também do ambiente no Parken. Estou entusiasmado para viver essa experiência e ser parte da equipa. Algo pelo qual vou trabalhar bastante", disse o extremo.Por parte do Copenhaga, o sentimento parece ser de satisfação por esta contratação. "O Diogo tem todos os requisitos para ser figura no Copenhaga. Tem uma das melhores formações que podes ter na Europa, no Benfica, onde fez vários jogos a nível senior, incluindo na Liga dos Campeões. Estivemos com ele em Lisboa e tivemos boas conversas nesse período, que nos deixaram com uma impressão positiva dele também como pessoa. É um jogador de grande qualidade, com muito talento na parte ofensiva do jogo, mas também é forte do ponto de vista defensivo", elogiou Peter Christiansen, diretor desportivo dos dinamarqueses.Já o técnico Jacob Neestrup segue o mesmo discurso. "Sempre dissemos que estávamos satisfeitos com a qualidade do nosso plantel, por isso apenas qualidade de topo nos interessava. É isso que vamos ter com o Diogo, ao dar-nos mais opções, tanto a curto como longo prazo. Tem qualidade, remata bem com os dois pés e é inteligente. É bom em ambos os lados, joga bem em profundidade e consegue também trabalhar em espaço curto. Ficámos com uma boa impressão dele nos nossos encontros. Agora só tem de se adaptar a Copenhaga, antes de ter uma longa pré-temporada para se integrar na forma como fazemos as coisas", disse o treinador.