Diogo Gonçalves falha jogo com o Arouca

Diogo Gonçalves abandonou o relvado cabisbaixo e inconformado com o vermelho direto, depois da entrada sobre Abdu Conté. Além de ter deixado a equipa reduzida a dez jogadores quando ainda faltavam 36 minutos para se jogar, a expulsão afasta o lateral-direito da próxima partida da Liga Bwin, com o Arouca.





Vários companheiros fizeram questão de confortar o jogador, de 24 anos , entre os quais Rafa. Ainda antes de rumar à capital, quase uma semana depois, parte da comitiva do Benfica ainda treinou no final do jogo. Gedson, Morato, Yaremchuk e Vinícius foram alguns dos jogadores que correram no relvado com João de Deus.