Diogo Gonçalves: «Foi um jogo muito difícil para nós e para eles»

Diogo Gonçalves mostrou-se satisfeito pela 11.ª vitória consecutiva do Benfica esta época, após o triunfo em Famalicão, e lamentou o calor que se fez sentir."Foi um jogo muito difícil, para nós e para eles. O calor também não ajudou, mas há que realçar os três pontos, a vitória, a 11ª. É jogo a jogo", começou por dizer o jogador do Benfica à Sport TV."Acima de tudo diz a todos para nos divertirmos mas com responsabilidade e para aproveitarmos todos os momentos do jogo.""Não estou focado nisso, estou focado sim em trabalhar. Quer eu, quer os meus colegas estamos sempre preparados para jogar pelo Benfica""Trabalhar sobre vitorias é sempre melhor. E estamos à procura disso. Jogo a jogo e vitória a vitória."