Diogo Gonçalves vai para o Copenhaga

Diogo Gonçalves vai sair do Benfica para ser jogador do Copenhaga. O extremo já chegou a acordo com o clube dinamarquês e vai ter um contrato de quatro anos, apurou. Os encarnados também vão contar com um encaixe financeiro.O jogador formado no Seixal era um dos elementos transferíveis para o clube da Luz nesta janela de transferências, apesar de ainda ter sido utilizado em 20 encontros na presente temporada.