Diogo Jota: «Sei o quão difícil é jogar frente ao Benfica no seu estádio»

Diogo Jota foi o homem que começou a desbloquear a vitória do Liverpool ante o Watford, ao apontar o primeiro golo da partida, com assistência de Joe Gómez. O internacional português lançou já o embate de terça-feira, da Liga dos Campeões, ante o Benfica."Estive em Portugal [para os compromissos de seleções], voltei para jogar este jogo e agora regresso outra vez. Sei o quão difícil é o Benfica no seu estádio. Não vai ser fácil mas estou confiante que vamos lá vencer o jogo", vincou o avançado dos reds ao meios de comunicação do Liverpool, antes de revelar uma pequena conversa que teve com o companheiro de equipa que o assistiu para o 1-0. "Disse ao Joe antes do jogo que ele hoje ia fazer uma assistência. Contra o Nottingham tive alguns cruzamentos dele que não estava à espera. Hoje estava confiante e felizmente consegui [marcar]", atirou."Hoje foi o início de um novo ciclo. Não é fácil jogar com tantos jogadores a regressar de países um pouco por todo o Mundo, mas fizemos o nosso trabalho""No iníco da temporada queríamos estar a lutar por todas as competições. É por isso que estamos a jogar tantos jogos. Só temos de estar preparados"Liverpool e Benfica defrontam-se na primeira mão dos 'quartos' da Champions na Luz, na terça-feira.