Diogo Nascimento renova com o Benfica

O Benfica anunciou este domingo a renovação de Diogo Nascimento, médio de 18 anos que está na sua oitava época ao serviço do clube encarnado. Nas águias desde 2014/15, proveniente do Belenenses - antes tinha iniciado o seu percurso de formação no Sporting -, o jovem disputou na época passada 22 jogos na Liga Revelação pela equipa de sub-23 das águias, tendo marcado um golo.





Em declarações ao site oficial do clube, Luís Castro, treinador da equipa de sub-23 considerou Nascimento como um "jogador com qualidade técnica, forte no passe e na receção". "É um médio com grande raio de ação e forte personalidade. Essa personalidade faz com que queira sempre assumir o jogo, independentemente do nível competitivo dos adversários. Gosta de 'pegar' no jogo a partir de trás e assume a construção desde a primeira fase, tornando-o muito bom para equipas que, como as nossas, praticam um futebol ofensivo e dominante da posse de bola", afirmou o técnico."Ao longo dos anos que tem ao serviço do Benfica, tem demonstrado grande evolução e é atualmente um dos jogadores com potencial na estrutura do clube", concluiu Luís Castro.Pelo clube encarnado o médio já conquistou o Campeonato de Iniciados em 2016/2017 e o de Juvenis, na seguinte época.