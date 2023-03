Diogo Spencer renova contrato com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Diogo Spencer. Não foi revelada, ainda assim, a duração do novo vínculo do lateral-direito, de 18 anos, que cumpre a sétima temporada de águia ao peito."Estou muito feliz por renovar pelo Benfica e pela confiança depositada em mim", revelou à BTV o defesa, que se sagrou campeão nacional de juniores na época passada, na qual fez ainda parte da equipa que conquistou a Youth League.Esta temporada, Diogo Spencer soma já 19 jogos e três golos apontados pelos sub-23 dos encarnados e ainda quatro partidas na Youth League.