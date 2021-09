Direção de Rui Costa fechada: conheça os nomes na lista

Rui Costa já tem concluída a Direção do Benfica que o irá acompanhar, em caso de vitória nas eleições de 9 de outubro próximo. A lista tem três caras novas, sendo que continuam cinco elementos.





Entre as novidades, estão Luís Mendes, gestor e homem de confiança do atual presidente das águias , Manuel de Brito, filho do antigo presidente de Jorge de Brito, e José Gandarez, que detém 80 por cento da SAD do U. Santarém.Continuam ao lado de Rui Costa Fernando Tavares, Domingos Almeida Lima, Sílvio Cervan (que assumiu um lugar no Conselho de Administração da SAD após a saída de Luís Filipe Vieira) e Rui do Passo.Recorde-se que Fernando Seara, antigo presidente da Câmara de Sintra, foi convidado para encabeçar a Mesa da Assembleia Geral, que integra Pereira da Costa. Já para o Conselho Fiscal, onde continua Fonseca Santos, entra Manuel Agria.