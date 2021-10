Direção do Benfica acerta pelouros

A nova direção do Benfica, saída das eleições de dia 9, reúne-se hoje de manhã pela primeira vez. O elenco liderado por Rui Costa vai definir os pelouros de cada dirigente. O presidente dos encarnados esteve no Norte do país, acompanhando o jogo da Taça de Portugal, e hoje estará no Estádio da Luz para ‘arrumar a casa’, sendo que depois da direção será acertada a composição da Administração da SAD.