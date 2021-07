Direção do Benfica ataca Noronha Lopes: «Quer conquistar o clube de assalto»

A direção do Benfica acusou João Noronha Lopes de querer "conquistar o clube de assalto" e de "não ter respeito pelos outros nem pela vontade dos sócios". Um comunicado que surgiu depois das palavras do candidato derrotado nas últimas eleições, em que este voltou a deixar duras críticas à atual liderança do clube, na sequência do anúncio da recontagem dos votos do sufrágio do passado 28 de outubro, que será agora levada a cabo.





"Depois de andar, durante meses, a apregoar suspeitas sobre uma alegada falta de transparência do último ato eleitoral, insurge-se agora – pasme-se – pelo facto de a Direção do SLB, em resposta a uma sugestão da Mesa da Assembleia Geral, avançar com todos os procedimentos destinados a, de uma vez por todas, demonstrar a lisura de processos na contagem dos votos físicos, comprovar a fiabilidade do sistema informático utilizado e certificar a segurança do transporte e armazenamento das urnas. Ou o candidato derrotado não sabe o que quer ou alimenta-se apenas de má-fé, ou pior ainda, visa unicamente conquistar o clube de assalto", apontou a direção do Benfica."Acusou, durante oito meses, a Direção de faltar sistematicamente à verdade, quando, na realidade, esteve, em todo esse período, por detrás de uma campanha lamentável para desunir os benfiquistas, aproveitando-se das derrotas da equipa e procurando desestabilizar o clube com ações de vários tipos", acrescentou a direção encarnada, rematando: "É tempo de o candidato Noronha Lopes respeitar o mandato conferido pela massa associativa do Benfica, nas eleições mais concorridas de sempre, e concretizar aquilo que disse que queria fazer: afastar-se!""Na ânsia de tomar o poder no Sport Lisboa e Benfica, sem olhar a preço, o candidato derrotado às últimas eleições Noronha Lopes decidiu atacar, uma vez mais, a Direção do Clube.Não fossem os termos injuriosos e a calúnia que despeja sobre os dirigentes legitimamente eleitos pelos benfiquistas, há pouco menos de um ano, e as suas palavras não mereceriam qualquer comentário.Seriam despejadas no esquecimento, que é o lugar que cabe a quem não tem respeito pelos outros nem pela vontade dos Sócios, democraticamente expressa.Depois de andar, durante meses, a apregoar suspeitas sobre uma alegada falta de transparência do último ato eleitoral, insurge-se agora – pasme-se – pelo facto de a Direção do SLB, em resposta a uma sugestão da Mesa da Assembleia Geral, avançar com todos os procedimentos destinados a, de uma vez por todas, demonstrar a lisura de processos na contagem dos votos físicos, comprovar a fiabilidade do sistema informático utilizado e certificar a segurança do transporte e armazenamento das urnas.Ou o candidato derrotado não sabe o que quer ou alimenta-se apenas de má-fé, ou pior ainda, visa unicamente conquistar o Clube de assalto.Perdendo os argumentos da campanha difamatória que vem desenvolvendo, opta, em desespero, pelo insulto.Acusou, durante oito meses, a Direção de faltar sistematicamente à verdade, quando, na realidade, esteve, em todo esse período, por detrás de uma campanha lamentável para desunir os benfiquistas, aproveitando-se das derrotas da equipa e procurando desestabilizar o Clube com ações de vários tipos.É tempo de o candidato Noronha Lopes respeitar o mandato conferido pela massa associativa do Benfica, nas eleições mais concorridas de sempre, e concretizar aquilo que disse que queria fazer: afastar-se!Como se tem visto, não era essa a sua intenção, não era esse o seu desejo, nem muito menos se tratava de um compromisso.A sua intenção era – e parece, pois, continuar a ser – desenvolver, a coberto de um manto de mentiras, um combate insidioso, indigno e antidemocrático contra os órgãos sociais eleitos.Os sócios já lhe deram a resposta adequada em outubro passado. Certamente continuarão a condenar quem não sabe perder e apenas pretende bloquear, denegrir e mesmo sabotar o trabalho da Direção e dos restantes órgãos escolhidos pelos benfiquistas.A Direção do SLB"