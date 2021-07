Direção do Benfica confirma pedido de demissão de Luís Filipe Vieira

Está confirmado. Tal como Record adiantou às 19.00, Luís Filipe Vieira apresentou a sua carta de demissão da presidência do Benfica. De acordo com o comunicado dos encarnados, a direção do Benfica revela que se irá reunir na sexta-feira, pela manhã, "para formalizar as necessárias alterações à sua composição, de acordo com os estatutos."





A Direção do Sport Lisboa e Benfica informa que recebeu do Presidente da Mesa da Assembleia Geral a carta de renúncia ao mandato enviada por Luís Filipe Vieira.A Direção reunirá amanhã, sexta-feira, durante a manhã, para formalizar as necessárias alterações à sua composição, de acordo com os estatutos.A Direção do Sport Lisboa e Benfica apela à união de todos os Benfiquistas em torno dos objetivos comuns e na salvaguarda dos superiores interesses do Clube.