«Direção do Benfica não tem legitimidade para concretizar um negócio desta dimensão»

O Movimento 'Servir o Benfica' abordou esta quarta-feira a proposta para venda das ações de Luís Filipe Vieira. Num comunicado divulgado nas redes sociais, o movimenta apela aos Órgãos Sociais do clube, "em particular à Direção e ao Conselho Fiscal, que se abstenham de exercer o direito de preferência nesta transação, o que a não acontecer será altamente lesivo dos interesses do Benfica e só resultará em benefício particular de um único acionista da Benfica SAD, no caso o Sr. Luís Filipe Vieira".





A direção do Benfica vai reunir-se "nos próximos dias" para decidir sobre o direito de preferência das ações da SAD encarnada do antigo presidente.Recorde-se que o Benfica anunciou ontem, à CMVM, que recebeu uma comunicação de Luís Filipe Vieira na qual o ex-presidente das águias revela ter recebido uma proposta para vender as ações que detém da SAD (3,28% do total do capital da sociedade) por uma verba de quase 5,9 milhões de euros. O nome do potencial comprador não é mencionado."A Benfica SAD emitiu um comunicado, no final do dia de ontem, onde informa ter tomado conhecimento de um suposto acordo para a venda da totalidade da posição accionista na Benfica SAD detida pelo Sr. Luís Filipe Vieira a um comprador não identificado, por um valor global de cerca de 5,9 milhões de euros, o correspondente a um preço por acção de 7,80 euros. Esta informação, de acordo com o comunicado, terá sido transmitida pelo Sport Lisboa e Benfica (o Clube) após este ter sido notificado pelo Sr. Luís Filipe Vieira com vista ao possível exercício de um direito de preferência na referida transacção.Infere-se da informação supracitada que o Sr. Luís Filipe Vieira terá um acordo com um comprador, cuja identidade não foi revelada, para vender a totalidade da sua posição na Benfica SAD - representativa de 3,28% do capital - por um valor 80% acima da última cotação de mercado anterior a este anúncio. E, nesse contexto, vem oferecer ao Sport Lisboa e Benfica (o Clube) a possibilidade de este executar a compra, em alternativa ao investidor desconhecido, nas mesmas condições. O Sport Lisboa e Benfica (o Clube) poderá exercer este direito até ao dia 15 de Setembro e, se não o fizer, a compra será concluída pelo alegado investidor nas condições comunicadas.A possibilidade de exercício deste direito de preferência não está contemplada nos Estatutos da Benfica SAD nem na lei geral, estando regulada num acordo parassocial alegadamente existente entre o Sr. Luís Filipe Vieira e o Sport Lisboa e Benfica (o Clube) datado de 11 de Setembro de 2020.O Servir o Benfica vem por este meio recordar que o Sport Lisboa e Benfica (o Clube) é o maior accionista da Benfica SAD, controlando 63,65% do seu capital social, pelo que uma participação adicional de 3,28% nada acrescenta ao Clube em termos de controlo estratégico da sua principal actividade, o futebol profissional. Por outro lado, o preço proposto pelo Sr. Luís Filipe Vieira é 80% acima do valor das acções em bolsa. Assim, se o Clube tiver interesse no reforço da sua posição accionista na SAD, poderá concretizá-lo em condições bem mais vantajosas por via de uma aquisição em bolsa.Deste modo, apela o Servir o Benfica aos Órgãos Sociais do clube, em particular à Direcção e ao Conselho Fiscal, que se abstenham de exercer o direito de preferência nesta transacção, o que a não acontecer será altamente lesivo dos interesses do Sport Lisboa e Benfica e só resultará em benefício particular de um único accionista da Benfica SAD, no caso o Sr. Luís Filipe Vieira. Este processo, aliás, é em tudo semelhante à tentativa de OPA sobre a Benfica SAD que em boa hora foi impedida pela CMVM. Recorda-se ainda que a Direcção do Sport Lisboa e Benfica, estando demissionária, não tem legitimidade para concretizar um negócio nestes termos e desta dimensão, se eventualmente for esse o seu entendimento".