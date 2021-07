Direção do Benfica reúne-se de emergência após decisão de Vieira de suspender funções

Depois do anúncio da suspensão de mandato de Luís Filipe Vieira, a direção do Benfica marcou para esta tarde uma reunião, mesmo que não haja medidas de coação.





Inicialmente estava previsto que os vice-presidentes se reunissem depois de conhecidas as medidas aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre ao homem que tem conduzido o clube desde 2003 mas entretanto houve um dado novo, que foi a suspensão de mandato. Na prática, Rui Costa será ratificado como o novo homem do leme.Vieira comunicou a suspensão "com efeitos imediatos" do exercício de funções como presidente do Benfica, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'."O Benfica está primeiro, perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da operação 'Cartão vermelho', em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo, com efeitos imediatos, o exercício das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube", comunicou o advogado de Luís Filipe Vieira, à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal.O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.