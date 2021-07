Direção do Benfica reúne-se de urgência

A Direção do Benfica reúne-se urgência às 18 horas, para analisar a situação do clube, na sequência da detenção de Luís Filipe Vieira. Este encontro segue-se ao do Conselho de Administração da SAD.





Ao queapurou, não está em cima da mesa a demissão em bloco da Direção eleita a 28 de outubro passado, ainda que a sucessão - mesmo que temporária - do presidente das águias seja naturalmente discutida.