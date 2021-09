Direção garante tempo de antena na BTV a todos os candidatos nas eleições pela 1ª vez

A direção do Benfica anunciou que as eleições de 9 de outubro irão contar com cobertura da BTV, a televisão do clube, pela primeira vez desde que a mesma foi criada em 2008.





Desta forma, existirão tempos de antena para os candidatos que se apresentem sufrágio, debate na BTV, uma entrevista a individual a cada candidato, cobertura mediática no jornal 'O Benfica' e também será criado um site do clube que dará atenção às eleições.O Sport Lisboa e Benfica informa os seus associados que, na defesa do espírito democrático que marca a sua história e no enaltecer dos valores da salutar discussão e do debate de ideias que engrandecem o seu glorioso percurso, as eleições do dia 9 de outubro merecerão a seguinte cobertura mediática nas plataformas de comunicação do Clube:1 – Emissão de tempos de antena na BTV para as candidaturas que se apresentem a sufrágio.2 – Entrevista individual na BTV a cada um dos candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica.3 – Debate na BTV com a presença de todos os candidatos presentes às eleições.4 – Espaço reservado a cada candidatura no Jornal O Benfica nas edições dos dias 1 e 8 de outubro.5 – Criação no site do Clube de uma área específica para a publicação do programa eleitoral de cada uma das listas candidatas.Os detalhes relativos às questões operacionais decorrentes do propósito de promover junto dos Sócios o debate de ideias e de projetos para o futuro do Sport Lisboa e Benfica serão brevemente agilizados com as diferentes candidaturas, assim que se encontrem formalizadas as listas candidatas às eleições de 9 de outubro.