Direção do Benfica reunida com demissão dos órgãos sociais à vista

A direção do Benfica está reunida tendo como pano de fundo a demissão em bloco dos órgãos sociais, tal como Record noticiou.





A realização de eleições antecipadas foi decidida no plenário dos órgãos sociais de 13 de julho depois de ter sido conhecida detenção do ex-presidente Luís Filipe Vieira no âmbito da operação 'Cartão Vermelho', sendo sucedido por Rui Costa.Ultrapassado o fecho do mercado de transferências e já depois de garantida a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, havia ficado decidido que seria convocado o ato eleitoral no início de setembro. Os sócios deverão ser chamados às urnas no final de outubro ou início de novembro.