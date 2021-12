Diretor de futebol do Flamengo assume: «Gostaríamos que Jorge Jesus estivesse connosco»

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, assumiu sem rodeios o desejo de contratar Jorge Jesus. À partida para Lisboa, onde chega este sábado, o dirigente confirmou que vem para conversar com o treinador, cujo contrato que o liga ao Benfica termina no final da temporada."Ele tem uma história linda no Flamengo. Existe uma grande amizade comigo, com o Marcos [Braz], com o presidente... Com a equipa técnica também. Fez um trabalho de muito sucesso. Trata-se de uma pessoa fantástica, um treinador fora de série e não há nada mais justo do que falarmos com o míster e perceber as possibilidades [de o contratar] e os planos [dele]. Claro que gostaríamos que ele estivesse connosco no Flamengo para fazer mais historia", atirou Spindel, aos jornalistas.O diretor do clube carioca sabe das dificuldades em resgatar o treinador amadorense, de 67 anos. "Não vou dizer que é uma prioridade. Temos de ter essa conversa. Gostaríamos que ele estivesse aqui connosco, novamente. Sabemos que tem contrato com o Benfica e esta é uma janela complicada para os treinadores europeus. A temporada termina a meio do ano e é difícil contratar."Spindel adiantou que esta viagem foi planeada com tempo, até porque existem outros nomes na agenda dos dirigentes do Flamengo. De acordo com o 'Lance', haberá sábado uma reunião com Paulo Sousa, selecionador polaco. Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, e Paulo Fonseca, que está sem clube, são outros alvos.Marcos Braz só viajará sábado para Portugal. Adiou a viagem por um dia por estar engripado.