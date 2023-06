Diretor desportivo do Feyenoord assume: «Este pode ser o momento certo para Kökçü sair»

Dennis te Kloese, diretor desportivo do Feyenoord, abordou esta quarta-feira a possível saída de Kökçü para o Benfica. O médio turco é seguido pelos encarnados há vários meses e, em entrevista ao jornal 'Algemeen Dagblad', o dirigente do campeão holandês assume que este pode ser o "momento certo" para o jogador deixar o emblema de Roterdão."Não posso esconder que o Kökçü é o nosso jogador com mais mercado. O Benfica está muito interessado nele, o Orkun não saiu o ano passado, ao contrário de vários outros jogadores. No inverno houve novamente algumas abordagens, mas não o queríamos perder. Agora pode ser o momento certo, mas apenas se for benéfico para todas as partes", afirmou, admitindo baixar a fasquia dos 40 M€ que tem sido apontada como a verba que o Feyenoord pretende encaixar com a venda do passe do internacional turco, de 22 anos."Por vezes vejo alguns valores tão elevados que não são muito realistas. Vamos esperar para ver", afirmou Te Kloese, prometendo aos adeptos que a abordagem ao mercado será cautelosa. "Não seremos irresponsáveis. Só iremos contratar jogadores que encaixem no clube a nível de carácter e personalidade. E há que lembrar que agora o Feyenoord é um clube ainda mais apelativo pois vai estar na Liga dos Campeões", frisou.