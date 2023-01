Diretor desportivo do Nordsjælland deixa aviso ao Benfica por Schjelderup

O Nordsjælland voltou ontem ao trabalho e o centro das atenções esteve no jovem Andreas Schjelderup, médio de 18 anos que o Benfica está a tentar contratar. Esse assunto acabou por ser tema de conversa numa declaração do diretor desportivo do clube dinamarquês à imprensa e, ainda que tenha sido curto, Jan Laursen deixou uma espécie de aviso ao clube da Luz."Ele esteve cá hoje [ontem]. Mas não vou comentar nada sobre ele. Houve muita agitação no período natalício, mas não estamos no mercado para vender jogadores", declarou de forma muito curta o diretor da equipa de Farum, segundo declarações publicadas pelo portal 'Bold'.