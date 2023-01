Diretor desportivo do Rosenborg assume: «Se o Casper Tengstedt tiver sucesso no Benfica, será bom para nós»

Casper Tengstedt custará aos cofres do Benfica 7 milhões de euros, mais 3M€ por bónus e 20% de mais valia de uma futura transferência, segundo Record noticiou . Ora, do lado do Rosenborg, o desejo é que o avançado dinamarquês seja bem sucedido na Luz para que o emblema norueguês possa ainda lucrar mais com a transferência."Foi um bom negócio e foi também para um dos melhores clubes do Mundo onde o Casper [Tengstedt] se pode desenvolver. Se ele também tiver sucesso lá, será bom para nós, pois o negócio é muito bom. É bom para Casper e um bom negócio a nível económico para nós", frisou Mikael Dorsin, diretor desportivo do Rosenborg, em declarações ao jornal 'Tipsbladet'.O avançado dinamarquês, de 22 anos, apenas esteve meia temporada ao serviço do Rosenborg, chegando no verão procedente Horsens. O dirigente não escondeu que "vai ser difícil encontrar o próximo Casper Tengstedt"."É sempre difícil com números. O Molde também vendeu um jogador há algumas semanas [n.d.r. Datro Fofana para o Chelsea], mas esta é uma das maiores vendas da história do futebol norueguês e a maior da história do Rosenborg. É positivo, mas também perdemos um bom jogador", disse ainda Dorsin, após abrir mão do jogador que assinou pelas águias até junho de 2028.