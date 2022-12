Diretor do Man. City deixa garantia: «Enzo ter-nos-ia custado menos do que custou ao Benfica»

Enzo Fernández foi contratado pelo Benfica no último verão por 18 milhões de euros (incluindo 8M€ em objetivos) por 75 por cento dos direitos económicos. As águias ganharam a corrida a outros emblemas poderosos do continente europeu. O Manchester City assumiu esta terça-feira ser um deles mas deu conta que não avançou para o negócio... por falta de espaço."O City poderia ter contratado Enzo Fernández, mas o que é que faríamos com o Gundogan, Rodri e Bernardo Silva no plantel? Ele ter-nos-ia custado menos do que custou ao Benfica mas não tínhamos espaço e sabíamos que ele não iria jogar", frisou à Cadena Ser da Catalunha Joan Patsy, diretor para o futebol no City Group e homem de confiança do técnico dos citizens, Pep Guardiola.Ao River Plate, o campeão inglês contratou o avançado Julian Álvarez, autor de quatro golos da alviceleste na caminhada para o título mundial. "Com o Enzo jogou durante dois anos e na seleção argentina entendem-se mais facilmente porque o Enzo sabe imediatamente o espaço que ele vai procurar", garantiu o mesmo dirigente.Dez dias antes do Benfica confirmar a contratação de Enzo Fernández, o City contratou o médio internacional Kalvin Phillips ao Leeds United.