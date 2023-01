Diretor do Nordsjælland assume: «Schjelderup escolheu aquele que é para si um clube de sonho»

Para lá da mensagem do próprio Andreas Schjelderup , o Nordsjælland deu ainda espaço no seu site oficial a uma declaração do diretor desportivo Jan Laursen, na qual o dirigente deixa bem expressa a sua admiração por aquilo que o agora jogador do Benfica fez e deixou no clube dinamarquês."Somos e seremos ambiciosos no Nordsjælland e, claro, teria sido bom ter um jogador talentoso e goleador como o Andreas na primavera, quando jogarmos pelo campeonato e pela Taça. Mas no nosso clube não pensamos apenas em ambições desportivas ou financeiras. Há um aspeto humano a considerar. O Andreas escolheu o nosso ambiente e a nossa cultura em detrimento de outros clubes. Acreditou em nós, tal como nós acreditámos nele. Agora deram-lhe uma oportunidade fantástica de dar o próximo passo na sua carreira naquele é que, para ele, um clube de sonho. Algo que nos deixa imensamente orgulhosos, porque ele merece-o", disse Jan Laursen."Há muito que havia interesse concreto pelo Andreas, mas ele não quis sair na época passada, quando nós passámos por um mau bocado. Isso diz algo sobre a sua personalidade. O Andreas é um miúdo muito especial, com incríveis valores, que estão bem alinhados com os nossos, do primeiro ao último dia. Comprometeu-se com o clube e aprendeu com treinadores, dirigentes e colegas. Tornou-se também um modelo a seguir para todos os jovens jogadores que têm grandes sonhos. Queremos agradecer-lhe e à sua família pela confiança que nos demonstraram e por aquilo que nos deu. Vamos seguir a sua carreira de forma atenta, esperando que um dia ele nos volte a visitar na sua casa futebolística", acrescentou.