Diretor do PSV fala de Gotze e atira: «Se Schmidt trouxer um grande saco de dinheiro...»

Apesar de Mario Götze ser um alvo do Benfica, o diretor técnico do PSV, John de Jong- vê o médio alemão feliz em Eindhoven. "Nenhum jogador indicou que quer sair, nem o Mario. Isso dá-nos uma boa sensação", referiu, à 'Voetbal International.Na prolongação deste tema, o diretor do emblema holandês referiu ainda não ter falado com Roger Schmidt sobre a possibilidade de o treinador levar jogadores com ele para o Benfica. Certo é que o PSV tem exigências a fazer caso esse cenário seja equacionado pelo alemão."Não discuti com o Roger se ele quer levar jogadores com ele. Se ele trouxer um grande saco de dinheiro, conversamos", frisou.O técnico, refira-se, já foi questionado sobre o interesse em Götze e não o desmentiu, embora tenha demonstrado cautelas. "Vamos ver", expressou.