Diretor do River mantém desejo em Otamendi: «É esperar pela vontade do jogador»

O diretor-desportivo do River Plate, Enzo Francescoli, reforçou o desejo em contratar Otamendi no próximo verão, mas assumiu que o negócio depende muito da vontade do jogador do Benfica em voltar à Argentina."É um desejo de todo o clube, como se passa sempre com jogadores que jogam no exterior e que são adeptos. Mas a lógica, como sempre disse e repito agora, com as diferenças económicas face a outros locais, é esperar pela boa vontade do jogador para fazer a contratação", frisou o dirigente, que é também antigo jogador do clube.Com 34 anos, o central argentino tem sido uma peça indiscutível no onze de Roger Schmidt, mas termina contrato em junho de 2023, pelo que poderá, nessa altura, sair a custo zero. De qualquer das formas, o River Plate tem concorrência. Segundo o portal 'todofichajes', o At. Madrid e o Sevilha estão atentos à situação do defesa, que festejou este domingo a conquista do Campeonato do Mundo pela Argentina.