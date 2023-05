Diretor do River Plate sobre Otamendi: «Não liguei a ninguém...»

Nicolás Otamendi é por estes dias um dos nomes mais falados pelos adeptos do River Plate, pela expectativa que se tem criado quanto à possibilidade do defesa do Benfica deixar a Europa e rumar ao clube de Buenos Aires. Ainda assim, as semanas e meses passam e novidades sobre esse tema escasseiam. Ora, de acordo com Enzo Francescoli, diretor desportivo dos argentinos, o cenário de transferência agrada, mas apenas caso o defesa dê o primeiro passo."Oxalá aconteça a contratação do Otamendi. Se o jogador quer, vamos recebê-lo com os braços abertos. Todos os que vieram até agora fizeram um grande esforço. Eu não liguei a ninguém porque depende deles. Não vou estar a ligar às pessoas e dizer que venham quando as coisas não são todas perfeitas. Aqui ganhas o clássico e estamos seis dias a falar do árbitro... O River garante-lhes as condições caso queiram voltar, mas são eles quem tem de dar o primeiro passo", disse o diretor desportivo dos millonarios, à ESPN.