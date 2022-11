Diretor do Shakhtar destaca visão do Benfica sobre Neres: «Situação foi subestimada por todos»

Em entrevista ao portal TuttoJuve, o italiano Carlo Nicolini abordou a atualidade do Shakhtar Donestk (o clube no qual é atualmente diretor desportivo adjunto), do futebol transalpino e, também, a mudança de David Neres para o Benfica. E aí, o diretor do emblema ucraniano confirmou que a Juventus estava interessada no brasileiro e que o trunfo do clube da Luz foi ter avançado na hora certa com os valores pretendidos."A situação do Neres foi subestimada por todos. Havia imensos clubes interessados, como a Juventus, e foi um erro não terem avançado para os valores referidos. Estamos a falar de um jogador de nível, que foi para o Benfica por verbas em torno dos 15, 18 milhões de euros. Um jogador que jogou no Ajax com o Antony, que foi vendido ao United por 100 milhões. As suas performances estão a prová-lo e a Juventus viu-as de perto", apontou o italiano, em alusão aos dois jogos do Benfica diante da Vecchia Signora na Champions.