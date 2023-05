Dirigente do AZ Alkmaar aborda o futuro de Kerkez: «Quando tens tantos clubes interessados...»

A luta do Benfica para garantir Milos Kerkez não se afigura fácil. O lateral-esquerdo é o alvo do clube da Luz para render Grimaldo, mas as águias terão concorrência forte nesta luta. Quem o afirma é Max Huiberts, diretor para o futebol do AZ Alkmaar, que refere que há muitos clubes na luta pelo jogador húngaro."Quando há dois ou três clubes interessados num jogador, nem sempre levas a saída a sério. Mas neste caso há tantos clubes interessados no jogador, que não dá para ignorar", afirmou Huiberts ao jornal 'Noordhollands Dagblad', assinalando que foi, também esse o motivo, que levou o AZ Alkmaar a já ter contratado o lateral David Wolfe: "O interesse no Kerkez é tão grande, que tentámos antecipar a situação".Tal como já foi noticiado pelo nosso jornal, as negociações entre o Benfica e Kerkez estão bastante bem encaminhadas, mas falta o acordo com o AZ Alkmaar. Esse será o próximo passo, ainda que a cobiça no internacional húngaro por outros emblemas possam atrapalhar a contratação do jogador.