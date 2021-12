Dirigentes do Flamengo mudam data de regresso ao Brasil e ficam até ao segundo FC Porto-Benfica

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor desportivo do Flamengo, respetivamente, mudaram a data dos bilhetes de regresso ao Brasil e vão ficar em Lisboa até, pelo menos, 30 de dezembro - precisamente a data do segundo FC Porto-Benfica, este referente à Liga Bwin.A informação foi avançada pelo jornalista brasileiro Cahê Mota, do 'Globoesporte', dando conta de que as passagens de volta ao Rio de Janeiro foram alteradas e que foi feita uma nova reserva de hotel.Recorde-se que Braz e Spindel encontram-se em Portugal a tentar a contratação de um treinador, com Jorge Jesus no topo da lista mas também outro alvos, como Carlos Carvalhal, em vista.