Dirigentes do Flamengo viajam para Portugal para "tentativa final" por Jorge Jesus

O Flamengo continua à procura de treinador para suceder a Renato Gaúcho e Jorge Jesus continua entre as preferências dos responsáveis do emblema do Rio de Janeiro. Segundo o 'Globeesporte', Marcos Braz e Bruno Spindel - vice-presidente e diretor executivo do futebol do clube, respetivamente - vão viajar esta sexta-feira para Lisboa para uma tentativa final junto do técnico do Benfica, mas sem esquecer três treinadores lusos: Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa.De acordo com a mesma fonte, os dirigentes do Flamengo entendem que podem beneficiar do descontentamento que os adeptos do Benfica tem mostrado para com Jorge Jesus, ainda assim querem saber se o treinador quer voltar a orientar o mengão. A conversa com o técnico luso é a prioridade de Braz e Spindel, que só depois partirão para possíveis investidas pelos três referidos treinadores portugueses.O 'Globo Esporte' dá conta de que Flamengo mantém a intenção de não pagar a cláusula de rescisão de Carvalhal, para que se desvincule ao Sp. Braga. No entanto, os dirigentes consideram a situação negociável e podem mesmo incluir um jogador no negócio para facilitar a saída do técnico português.Dos três treinadores portugueses em cima da mesa, caso Jorge Jesus não aceite voltar ao Brasil, Paulo Fonseca é o único que não está atualmente no ativo, pelo que uma possível transferência do treinador, de 48 anos, é a mais 'fácil' de conseguir.Já Paulo Sousa orienta atualmente a seleção da Polónia, que disputa em março do próximo ano o playoff de acesso ao Mundial'2022. Segundo a referida fonte, o Flamengo recebeu informações de que uma possível negociação é viável.