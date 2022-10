Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Discurso de Rui Costa na AG: fim do sócio "cliente", preocupação com direitos de TV e Benfica que "não tem claques mas sim adeptos" Presidente do Benfica abordou vários temas a fechar a assembleia geral onde foi aprovado do Relatório e Contas do clube de 2021/22





• Foto: Pedro Ferreira