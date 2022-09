Disponíveis últimos bilhetes frente ao PSG

A partir das 9 horas de hoje estarão disponíveis os últimos bilhetes, através do mercado secundário, para a receção das águias ao Paris SG. Os encarnados reabriram ontem, pela manhã e exclusivamente a sócios, a venda de ingressos para o jogo de 5 de outubro, tendo colocado aproximadamente mil lugares disponíveis. Mas, cerca de duas horas depois, o emblema da Luz anunciou que as entradas estariam temporariamente esgotadas. Assim, e com uma prática que já tem sido habitual esta época, o Benfica permite que os detentores de Red Pass, na impossibilidade de assistirem ao encontro com os franceses, disponibilizem os seus lugares.





Esses bilhetes poderão ser vendidos tanto a sócios do clube como ao público em geral, com os preços a variarem entre os 35 e os 95 euros.