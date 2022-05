«Disseram-me que Musa era interessante»: a exibição que convenceu o Benfica

O Benfica acabou de garantir a contratação de Petar Musa junto do Boavista, mas já tinha o jogador na mira. Foi o que contou o representante do avançado, Milan Martinovic, em fevereiro passado, pouco depois do avançado ter defrontado as águias nas meias-finais da Allianz Cup, decidida no desempate por penáltis, em janeiro. Antes, o croata havia atuado na Luz, para a Liga Bwin, em setembro."O Musa jogou muito bem com o Benfica. Depois desse jogo perguntaram-me do clube qual era a situação dele. Tinham conhecimento que ele estava emprestado, mas não sabiam os detalhes. Expliquei-lhes tudo e eles disseram-me que Petar era muito interessante e que o iriam seguir", revelou Martinovic, citado pelo 'Sportske'.Na altura, os encarnados já preparavam a saída de Darwin, melhor marcador da Liga Bwin. "É preciso saber que o Benfica tem agora um ponta-de-lança, o uruguaio Darwin Núñez. Comprou-o ao Almeria há um ano e meio por 24 milhões de euros e vai vendê-lo por pelo menos 50 milhões no verão! Eles já têm algumas ofertas concretas, informaram os clubes ingleses Manchester City, Newcastle e West Ham. É lógico que procuram um substituto e, se venderem Darwin, então existe a possibilidade de Musa ir para Lisboa. Tem de continuar a jogar bem e a marcar golos."Na altura, Musa contava oito golos pelo Boavista. No acordo de empréstimo com o Slavia Praga, ficou definida a compra obrigatória se chegasse aos 10 remates certeiros. Terminou a temporada com 12. Curiosamente, em três jogos completos, não faturou diante dos encarnados.Martinovic explicou, por outro lado, as relação com as águias. "Há dois anos levei um jovem talentoso esloveno, Zan Jevsenak, para o Benfica. Mantive bons contactos com a direcção do clube", recordou.