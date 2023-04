Djurgarden assume conversas com o Benfica: «Eles estão interessados no mercado escandinavo»

Bo Andersson ou Bosse Andersson, como é conhecido, é um nome familiar para portugueses. Na década de 1990, ainda na qualidade de jogador, envergou a camisola do Sp. Braga, como avançado cumprindo 17 encontros oficiais. Contudo, foi pelo Djurgarden que se notabilizou e é no clube sueco que se mantém, agora na condição de diretor-desportivo.Em entrevista ao 'Fotboll Direkt', conduzida pelo jornalista Ola Gustavsson, o dirigente assumiu conversas com o Benfica para levar a cabo uma parceria, tendo viajado para Portugal nos últimos tempos."É verdade que durante vários dias encontrámo-nos com representantes do Benfica e vimos vários jogos, tanto dos sub-23 como dos sub-19. [As conversas] podem tratar-se principalmente de uma troca entre de conhecimento entre as academias do Djurgarden e do Benfica", começou por explicar Andersson, de 54 anos.Alexander Bah, Fredrick Aursnes, Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt são todos escandinavos e chegaram à Luz no último ano. Esse aproximar de ideias poderá ficar ainda mais patente com uma parceria com o atual 8º classificado do campeonato sueco, com quatro pontos em três jornadas disputadas."É claro que é uma enorme oportunidade. Este é um dos maiores clubes da Europa com 260 mil sócios. Um clube enorme. É claro que há muito a aprender e a podermos inspirar-nos. Eles estão agora interessados no mercado escandinavo e depois do nosso sucesso na Liga Conferência, é mais fácil conhecer clubes como este. Mostrámos, por assim dizer, o que somos", frisou o diretor-desportivo que está em funções desde 2020.Depois de reunir com responsáveis do Benfica, Bosse Andersson explicou de que forma o Djurgarden poderá tirar proveito de um possível convénio com as águias. "Voltamos para casa com inspiração e influências e voltaremos a contactar o Benfica. Quero procurar formas de intercâmbio entre as nossas academias. Ainda não sabemos como o fazer, não é possível apenas copiar, mas a longo prazo podemos tornar o Djurgarden ainda melhor", garantiu o dirigente do clube eliminado pelo Lech Poznan nos oitavos de final da Liga Conferência e que já foi oito vezes campeão sueco na história.