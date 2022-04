Djuricic: «Luisão evitou o confronto físico entre mim e o Rui Costa»

Filip Djuricic chegou à Luz em 2013 depois de se destacar no Heerenveen, da Holanda. O criativo que custou seis milhões de euros passou sem brilhar pelo Benfica e revelou agora que o final da etapa de águia ao peito reuniu alguma tensão com o então diretor desportivo Rui Costa."Houve um jogo em que fui para o banco e joguei muito bem e era para começar o próximo jogo como titular, mas fiquei no banco. O treinador mandou-me aquecer muito cedo e manteve-me sempre em exercícios. Quando vi que ele chamou outro jogador para a última substituição, fui diretamente para o balneário. O Rui Costa viu-me porque os adeptos cumprimentaram-me quando passei e pensou que eu ia entrar no jogo. Ele apontou-me as culpas e foi também para o balneário. Houve uma discussão e o lendário capitão Luisão evitou o confronto físico. Foi a gota de água para mim. No final, o clube cedeu e permitiu-me sair sem compensação porque não queria ficar com má reputação. Despedimo-nos em tom relativamente amigável", recordou em declarações ao portal sérvio 'Sport Klub' o internacional pelo país dos Balcãs que deixou o Benfica em 2017, após vários empréstimos.O agora jogador dos italianos do Sassuolo, onde está desde 2018, lembrou que foi contratado pelas águias com muitas expectativas. "Entrei no último ano do contrato e, por respeito ao Heerenveen, não queria sair como jogador livre. Havia respeito mútuo. O acordo não era para prorrogar o contrato. Eu estava perto de me mudar para o Ajax e, além disso, recebi várias ofertas de grandes nomes europeus, como o Arsenal, o Borussia Dortmund, o Liverpool e Inter Milão. Eu também estava em contacto com o AC Milan através do Van Basten. Optei pelo Benfica porque me parecia a melhor opção na altura. Era uma equipa dominante no campeonato nacional e disputava a Liga dos Campeões. Era crucial que eu fosse um grande desejo do clube e do diretor Rui Costa. Ele convenceu-me a ir para Lisboa. Embora eu estivesse mais próximo do Ajax, eu ouviu-o porque ele disse-me que eu ficava com a camisola 10. 'Depois de mim e do Aimar és tu, és a next big thing, com uma equipa que será formada em torno de ti', disse-me. Naquele momento, eu era a maior transferência da história do clube. É um indicador do quanto eles estavam interessados e do quanto as coisas mudam no futebol de hoje", atestou o jogador, agora com 30 anos, que apenas cumpriu 24 jogos oficiais e dois golos pelo Benfica, divididos por duas temporadas distintas.Djuricic, médio-ofensivo no Heerenveen, indicou também que Jorge Jesus foi um entrave à sua emancipação como jogador do Benfica. O problema estava no sistema de jogo, com as águias a optarem praticamente sempre por alinhar em 4x4x2, algo que o próprio futebolista já tinha adiantado antes "Há duas razões pelas quais eu não vinguei. Eu era muito jovem, sem experiência aquele nível e o motivo principal teve a ver com o facto de não estar nos planos do treinador, mesmo sendo um projeto do clube. No segundo treino, Jorge Jesus disse-me que não jogava com aquele tipo de médios-ofensivos e que eu seria a última opção para o meio-campo ou seria avançado. Eu fiquei em choque. Negociei com vários clubes e vim para cá onde pensei que daria o melhor passo na carreira e acontece-me isto. O Matic disse-me para me concentrar e que o treinador queria realmente tirar o melhor de mim. Nem comecei mal, joguei na Liga dos Campeões, marquei um golo ao Anderlecht e os primeiros seis meses foram bons, mas depois disso tudo foi por água abaixo e ele [Jesus] disse-me que era melhor ir para outro clube. Embora eu não o quisesse, percebi que não tinha escolha porque se ficasse ficaria estagnado. Mesmo aqueles empréstimos que tive não foram as soluções mais felizes", vincou Djuricic que foi cedido pelas águias ao Mainz, Southampton, Anderlecht e Sampdoria.