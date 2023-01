Do "baby-boom" ao "atrevimento" e "espetáculo": espanhóis rendidos ao Benfica e a Schmidt

A 'Marca' dá, esta quarta-feira, ênfase à época do Benfica e a Roger Schmidt, referindo que o treinador alemão, que chegou à Luz no início da temporada, está a "liderar" um autêntico "baby-boom".Além de referir o "atrevimento, rendimento, intensidade, ritmo e a pressão agressiva" das águias, o jornal espanhol frisa que o Benfica "dá espetáculo". No entanto, o destaque vai mesmo para a mudança de abordagem que Schmidt implementou no plantel com a aposta em jovens jogadores. A mesma fonte refere que o germânico está a dar uma "nova cara" ao Benfica, e que as contratações de promessas como Schjelderup e Tendstedt, assim como as entradas de Enzo Fernández, Gonçalo Ramos e António Silva no onze inicial, mostram isso mesmo.Para sustentar a teoria do "baby-boom", a 'Marca' revela ainda outro jovem que está nos planos de Schmidt e que, de resto, o alemão já tentou levar para o PSV: trata-se de Kenan Yildiz, médio de 17 anos que representa a Juventus e que tem dupla nacionalidade alemã e turca.