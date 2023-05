Do burnout de jovens na formação às dúvidas de João Félix, contadas pelo coordenador do Benfica

Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da formação do Benfica, diz que já assistiu a casos de burnout na formação, pelo facto de os jovens atletas começarem a prática da modalidade muito cedo e, ao entrarem perto da maioridade, já mostrarem sinais de cansaço pela rotina persistente."São jovens de tenra idade. Deparamo-nos com este fenómeno. Começam a jogar com 4/5 anos e quando têm 15 anos, com 10 anos de futebol, entram num processo de saturação, rotinas muito rígidas, mesma tipologia de treino, sen prazer em fazer o que mais gostam", disse o dirigente no podcast 'Ciência e Futebol', do Portugal Football Observatory, afirmando que que é necessário "diversidade" e ainda "atividades complementares".O dirigente do Benfica Campus abordou também a temática dos patrocínios e agenciamentos de jovens que ainda estão na formação, frisando que nestas idades há ainda muitas seguranças, algumas delas de onde menos se poderia esperar: "O exemplo de João Félix é o mais impactante. Teve a primeira internacionalização aos sub-19 ou sub-21, não tinha contratos de formação e trabalho, não tinha marca desportiva associada, dizia 'eu não sou bom' e duvidada da sua qualidade. A, B ou C têm empresário, toda a gente atrás dele, marcas desportivas, plafond para gastar nas marcas, já foram às seleções, se calhar não são tão bons mas depois num momento com ascenção meteórica, acontece tudo. Félix teve dificuldades em lidar com isso, tinha 16 ou 17 anos."