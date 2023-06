Do elogio especial a António Silva à reprimenda a João Mário: «Tens 29 anos»

Com a emoção visível nos rostos de Rui Costa ou Humberto Coelho, o segundo episódio da série ‘Eu amo o Benfica’ começa por lembrar a homenagem a Chalana, que faleceu no começo da época. Também pouco depois do arranque da campanha 2022/23, António Silva começou a dar nas vistas: as imagens da Bplay mostram a estreia no Bessa, o momento em que soube da chamada de Fernando Santos e ainda os elogios que recebeu de Schmidt após a vitória (2-1) em casa da Juventus. “Estiveste bem, bom jogo”, disse-lhe o alemão, que depois de cumprimentar os restantes com um aperto de mão fez questão de enaltecer o jovem.





Quem não ouviu palavras tão bonitas do técnico foi João Mário, que viu o segundo amarelo no triunfo (2-1) sobre o Vizela após marcar e tirar a camisola. “Tens 29 anos”, disse Schmidt, entre risos.