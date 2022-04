Do "jogão" de Gilberto à "astúcia" do jogo a fazer em Alvalade: benfiquistas analisam vitória no dérbi

O Benfica derrotou ontem o Sporting em Alvalade (0-2) . Darwin marcou cedo, o que permitiu que os encarnados adotassem uma estratégia mais defensiva, que colocou grandes dificuldades aos leões. Na segunda parte, a equipa da casa voltou a ter dificuldades em desmontar a linha encarnada e acabou por cair já nos descontos, com Gil Dias a selar o triunfo.ouviu a opinião de adeptos benfiquistas sobre o encontro."O Benfica foi um justo vencedor. Foi muito astuto no sentido em que percebeu o tipo de jogo que deveria fazer, baseado na solidariedade defensiva, sempre pronto a explorar o contra-ataque. A nível individual gostaria de destacar o ‘jogão’ do Gilberto.""Neste jogo, o Benfica mostrou bem o crer benfiquista conjugado com uma grande atuação do Darwin, que é um grande avançado, dos melhores na Europa. Com este triunfo, acredito que a questão do vencedor do campeonato está completamente resolvida.""Depois do esforço efetuado contra o Liverpool, o Benfica voltou a fazer um grande jogo. É verdade que o Sporting teve maior domínio territorial, mas fomos sempre perigosos no contra-ataque. Foi uma vitória justa, assente nos valores da raça e da mística."