Do "mistério" João Mário aos golos de Ramos: Futre e a "orquestra magnífica" do Benfica

Paulo Futre deixou, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', um aviso ao Benfica para o duelo desta noite (20 horas) frente ao Inter, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Para o antigo internacional português, a má fase do clube italiano no campeonato - nenhuma vitória nos últimos seis jogos - pode ser um indicador de que a equipa está apenas focada na Champions."No início da temporada, via o Inter em alta a disputar o scudetto. Mas [o campeonato e a Champions] são competições completamente diferentes, e acho que há algum tempo que muitos jogadores de Inzaghi pensam apenas na Liga dos Campeões", começou por dizer, antes de analisar o embate entre os nerazzurri e o FC Porto."Sinceramente, tudo correu bem ao Inter contra o FC Porto. Mas não se deve subestimar a equipa: é verdade que os avançados não têm marcado, mas o Lukaku é uma força da natureza, o Dzeko é um talento intemporal e o Lautaro [Martínez] é verdadeiramente um 'toro', como diz a alcunha. Mais cedo ou mais tarde fazem golo", acrescentou.Futre apontou ainda alguns jogadores do Benfica que poderão causar problemas à defesa dos italianos. "Antes de sexta-feira, o Benfica era uma orquestra magnífica. O Rafa é o futuro do futebol português. Gonçalo Ramos tem muito golo. E deixa-me falar do 'mistério' João Mário. Como é que conseguem gastar [Inter] 40 milhões e deixá-lo sair tão pouco tempo depois? Só precisavam de paciência e hoje ainda lá estaria", concluiu.O Benfica recebe o Inter no Estádio da Luz esta noite, pelas 20 horas, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.