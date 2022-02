Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Do papel de artilheiro à saída pela porta pequena: «Pizzi tinha mais do que qualidade para jogar neste Benfica» André Leão atuou com o médio no P. Ferreira e faz uma análise à saída do internacional português para o Basaksehir





• Foto: Getty Images