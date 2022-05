Do perfume antes dos jogos à preferência por... panados de frango: o outro lado da vida de Darwin Núñez

Darwin Núñez é por estes dias um dos jogadores uruguaios com maior projeção mediática e, por isso mesmo, acabou por ser um dos jogadores escolhidos para a rubrica 'Ping Pong' da AUF TV, o canal de YouTube da Federação Uruguaia de Futebol, na qual os presentes são convidados a dar respostas curtas a vários temas, a maior parte deles do ponto de vista pessoal.No que a futebol diz respeito, Darwin recorda o golo marcado ao Liverpool, em Anfield, como o melhor da sua carreira. "Foi um passe do Julian [Weigl], o João [Mário] correu um pouco a meu lado, tentou controlar, mas, claro, eu fui mais rápido do que ele e recebi a bola. Depois rematei com a parte de dentro do pé e saiu contra o poste. Pensei que ia para fora, mas saiu mesmo no cantinho. Vi-a fora e quando ela toca a rede...", relembrou o avançado, entre risos.Ainda falando de Benfica, Darwin Núñez surpreendeu quando questionado sobre qual o jogador que gostaria de naturalizar uruguaio: Nicolás Otamendi.Antes tinha havido espaço para outras curiosidades, como a alcunha que mais gosta ('Pichón') e a que menos lhe agrada ('Flaco'). O número preferido é o 9, aquele que enverga no Benfica, e na hora de beber a sua escolha é Coca Cola. Já de álcool... sem qualquer preferência. Entre doce e salgado a escolha recaiu na primeira opção, ainda que a refeição preferida do avançado benfiquista sejam panados de frango com puré.A França é a sua seleção preferida e Messi o jogador adversário que "o deixou louco". Ronald Araújo, do Barcelona, é apontado como mais "brincalhão" da seleção uruguaia, uma equipa à qual assume, sempre sonhou chegar.E a fechar, uma outra curiosidade: a superstição que nunca falha: "colocar perfume antes dos jogos".