Do 'Polvo da Luz' à reação de Grimaldo ao emoji de Otamendi: jogadores do Benfica celebram vitória em casa

Com a vitória frente ao Sp. Braga (1-0) , o Benfica acelerou para o título de campeão nacional e os jogadores não esconderam a importância do resultado do jogo na Luz, como deram conta nas redes sociais."Grande vitória de um grupo de homens com muita personalidade e caráter! Cada vez mais perto", escreveu João Mário, sentimento sublinhado por Gonçalo Ramos: "Grande vitória! Juntos sempre". António Silva apontou um jogo que "foi à Benfica". "Obrigado a todos pelo apoio, juntos pelo nosso objetivo", escreveu, tal como Grimaldo: "Vitória muito importante, um passo mais perto do nosso objetivo".Otamendi, além de aplaudir a "grande vitória" da equipa - "Mais um passo importante rumo ao nosso objetivo", pode ler-se na sua página de Instagram -, mencionou também o cartão amarelo que viu ainda na primeira parte mostrado por Luís Godinho... com um emoji de uma cara zangada. "É muito fácil mostrar-te amarelo", comentou Grimaldo.Já Florentino Luís falou no "passo gigante em direção ao objetivo". "Só com esta atitude e apoio é que vamos lá chegar. Juntos sempre!", um comentário que mereceu uma reação de Chiquinho: "Polvo da Luz".













