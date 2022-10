Do PSG 'de duas caras' a um 'Donnarumma forçado a milagres': franceses aplaudem exibição do Benfica

O Benfica empatou ( 1-1 ) na receção ao PSG, em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões, e a exibição dos encarnados na Luz deixou rendida a imprensa francesa, que agradeceu a Ginaluigi Donnarumma pelo facto de o resultado não ter sido outro."Desde o início, os parisienses foram pressionados muito alto, tendo cedido gradualmente a bola em benefício dos lisboetas, mas também o monopólio das oportunidades", pode ler-se no jornal 'L'Équipe' que ainda pedia cartão vermelho para Enzo Fernández num lance com Verrati e destaca Gonçalo Ramos e Rafa: "Estabelecido no lado direito da defesa aos 3 do PSG, o ultra experiente Sergio Ramos sofreu contra a pressão muito alta do português [Gonçalo Ramos]. Mas a jogada mais reveladora para ilustrar as dificuldades do ex-Real Madrid na noite desta quarta-feira foi a investida solitária de Rafa Silva no final do jogo."Na manchete da edição em papel, o 'L'Équipe' escreve "Sombra e luz", fazendo alusão ao contraste da exibição do emblema da capital francesa nas duas partes do encontro.Já o diário 'Le Parisien' escreve que os franceses foram "empurrados" para trás e "felizmente Donnarumma esteve presente", partilhando da opinião do 'Le Figaro'."Empurrado no início do jogo e dominador no segundo tempo, o PSG deixou o Estádio da Luz com um empate. (...) Um arranque complicado após alguns erros técnicos, com Donnarumma forçado a fazer milagres (8', 14' e 18')", escreveu o jornal gaulês.Por sua vez, o 'Le Monde' fala em sufoco durante mais de quinze minutos de um PSG "de duas caras". "Contra uma equipa que também tinha vencido os dois primeiros jogos, esta terceira partida da fase de grupos foi um verdadeiro teste para os parisienses. Apesar de estarem avisados, os vermelhos e azuis ainda se surpreenderam com a intensidade demonstrada pelos lisboetas desde o início do encontro. Com alta pressão e muito empenho, as águias destacaram o trio defensivo do PSG. Sob pressão, os comandados de Christophe Galtier ficaram sufocados durante mais de quinze minutos, com dificuldade em libertar-se e podem agradecer a Gianluigi Donnarumma, decisivo em cinco ocasiões na primeira parte", pode ler-se no jornal francês.