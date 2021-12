Do Sporting... ao Benfica: Ajax vai voltar a Portugal e já reagiu nas redes sociais

À segunda, foi de vez. O Benfica vai defrontar o Ajax e não o Real Madrid, como havia ditado o primeiro sorteio. E isto significa que a equipa holandesa, que foi adversária do Sporting nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, fará nova visita a Portugal.Nas redes sociais, a equipa de Haller e companhia não tardou em reagir. "Até logo, Benfica", pode ler-se, no Twitter, em resposta à publicação do emblema da Luz a anunciar o adversário nos 'oitavos'. "Então encontramo-nos de novo", publicou ainda o Ajax, acompanhando a legenda com uma bandeira portuguesa.Recorde-se que, com os leões, os homens de Erik Ten Hag saíram sempre satisfeitos. Venceram por 5-1 em Alvalade e por 4-2 na Holanda.