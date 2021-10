Do 'treinador chato' ao dia em que ficou no banco no 6-3: Rui Costa e as recordações de Toni

Rui Costa foi uma das figuras presentes no almoço de aniversário de Toni, que esta quinta-feira celebra 75 anos. À chegada, o agora presidente do Benfica sublinhou que não podia deixar de estar presente na homenagem a "uma pessoa que é tão importante" para o clube, "uma grande figura do desporto nacional, um grande senhor".





"Cheguei muito jovem às mãos dele no Benfica, é ele que me dá a titularidade real no Benfica. Estou muito ligado e ele nesse aspeto. E é uma relação que continua a durar, de grande respeito e admiração. Como treinador? Era chato, muito chato (risos), mas muito humano, conseguia criar uma grande ligação com os jogadores, o que considero muito importante para um treinador. Uma vertente humana também por ter passado pelo campo, saber o que os jogadores precisam. Dificilmente haverá algum colega que possa dizer mal de Toni como pessoa e treinador", afirmou aos jornalistas.Questionado sobre a vitória por 6-3 ao Sporting ainda é tema entre os dois, Rui Costa não evita os sorrisos. "Brincamos muito. Já o perdoei? Não tenho de o perdoar, o Benfica ganhou, quem estava certo era ele. A brincadeira, além da minha mágoa de não ser titular naquele jogo, é que eu ganho a titularidade com ele a meio de 92/93 e até ir para Itália [em 1994] só fui um jogo para banco com ele que foi aquele. Mas brincamos muito em relação a isso. Não vou esconder que fiquei chateado naquela altura, sendo mais um dérbi, foi uma mágoa tremenda, mas quem teve razão foi ele. Fui aquecer logo ao 1.º minuto de jogo. Foi um jogo à chuva que mereceu mais do que a pena, mas os meus colegas fizeram uma partida brilhante, fomos campeões nesse ano. Não era um miúdo de 21 anos que tinha razao, mas sim o técnico que tinha muita sabedoria".