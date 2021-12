Dois benfiquistas na equipa ideal da Fantasy da Liga dos Campeões

Vlachodimos e Gilberto foram dos jogadores que mais pontos renderam aos jogadores da habitual Fantasy da Liga dos Campeões nesta sexta e última jornada da fase de grupos. A dupla do Benfica, que esteve em destaque no triunfo sobre o Dínamo Kiev, por 2-0, consta da equipa ideal da ronda, com o guardião a acabar com 7 pontos e o lateral brasileiro, autor de um dos golos, com 12.Para lá dos dois jogadores, nota para o facto do Borussia Dortmund ser a equipa mais representada, com três elementos, surgindo depois as águias, o Paris SG e Bayern. Já o Villarreal e o Chelsea 'emprestam' um elemento cada.