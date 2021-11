Everton 'sentou' Paulo Oliveira e atirou para o quinto golo do Benfica ao Sp. Braga Everton 'sentou' Paulo Oliveira e atirou para o quinto golo do Benfica ao Sp. Braga

Everton fez, no Benfica-Sp. Braga ( 6-1 ), a sua melhor exibição pelos encarnados. Bisou, fez duas assistências (para os golos de Rafa) e recebeu um abraço de Jorge Jesus no momento da substituição, além de uma tremenda ovação do público presente no Estádio da Luz.O extremo tem sido muito criticado pelas exibições intermitentes e consegue agora calar os críticos. Curiosamente, tal acontece numa altura em que Everton deverá ser multado pelo clube , por ter participado num Podcast sem autorização.