Domènec Torrent fala sobre a transferência de Gedson Fernandes para o Galatasaray

Após vários avanços e recuos, a imprensa turca deu Gedson Fernandes como reforço garantido do Galatasaray, durante o dia de hoje. Todavia, no final partida entre o emblema de Istambul e o Trabzonspor, que venceu por 2-1, Domènec Torrent garantiu que a contratação do internacional português não passa de "especulação"."Estamos a ver, enquanto clube, quais as áreas que é preciso fortalecer para sairmos desta posição em que estamos e começar a construir as bases para o futuro. Conheço o Gedson Fernandes, mas as minhas conversas com os dirigentes são privadas. A transferência dele é, neste momento, pura especulação", disse o antigo técnico do Flamengo, no final da terceira derrota, em três partidas, desde que chegou à Turquia.Diga-se que os turcos falam de um novo empréstimo do médio português, desta vez por uma temporada e meia, até junho de 2023, e ainda com opção de compra.