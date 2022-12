Domingos Almeida Lima e a presença de Otamendi e Enzo na final do Mundial: «É uma alegria e um orgulho»

Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica, enalteceu o facto de Nicolás Otamendi e Enzo Fernández terem estado no apuramento da Argentina para a final do Mundial, após batida a Croácia nas 'meias', por 3-0."Vou ser sincero, acompanhei mais o voleibol do que o jogo da Argentina. É um orgulho para nós ter na final do Mundial dois jogadores do Benfica. Não sei se vão ganhar ou não mas já estão na final. O Otamendi e o Enzo são dois intérpretes fantásticos. Sobretudo o Enzo que está aparecer com uma força incrível. É uma alegria para nós e um orgulho também. Sobretudo, houve um grande mérito por terem sido contratados para estarem na equipa do Benfica", frisou à BTV.Segundo a televisão das águias, a partida da alviceleste foi vista por Roger Schmidt, Rui Costa e outros funcionários do clube no Pavilhão da Luz, durante o jantal de natal dos encarnados.