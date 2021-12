Domingos Soares de Oliveira avisa: «Para reafirmar o Benfica na Europa é preciso resultados»

Domingos Soares de Oliveira ficou naturalmente satisfeito com o apuramento do Benfica para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, pois financeiramente, como o próprio administrador executivo da SAD dos encarnados reconhece, "o impacto é grande"."Fiquei satisfeito porque tudo o que fazemos em termos de grupo Benfica passa por termos sucesso no campo. Todos trabalhamos com o objetivo, não de apresentar resultados financeiros - não temos de andar permanentemente a apresentar lucros -, mas sim de obter resultados no relvado. Do ponto de vista económico-financeiro o impacto é grande. Somos uma casa que fatura à volta de 200 e qualquer coisa milhões de euros em anos menos bons e em anos melhores um pouco mais de 300 milhões. Este jogo representa um valor mais próximo dos 15 milhões, entre prémio de passagem aos 'oitavos', valor da vitória e receita de bilhética", admitiu o administrador, em declarações à BTV.E prosseguiu: "Há muito tempo que procuramos voltar a reafirmar o Benfica na Europa, mas isso não se faz apenas através de uma declaração de intenções, de ações comerciais ou da nossa expansão internacional. Faz-se através de resultados no relvado. Deixar o Barcelona para trás - tenho excelentes relações com o Barcelona, é um enorme clube, mas conseguimos ganhar por 3-0 e empatamos 0-0 em Camp Nou, frente a uma equipa que tem um valor muito superior ao Benfica - é algo digno de registo. Nada contra o Barcelona, apenas pela positiva, uma afirmação deste Benfica cada vez mais Europeu que queremos ter."